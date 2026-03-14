Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu. 2 tutuklama
14.03.2026 14:26
ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirildi
Balıkesir'de narkotik operasyonu kapsamında, ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilişkili 2 kişi yakalanarak tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli olduğu belirlenen adreslere operasyon yapıldı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında 52 bin 959 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Aramada olayla ilişkili 2 şüpheli B.B. ve B.Y., gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapıldı.
Adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
