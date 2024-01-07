Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Edremit Narkotik ekiplerinin Edremit ilçesinde bir araca yönelik operasyonunda, aracın kaput bölümüne gizlenmiş şekilde 2 kilo 118 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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