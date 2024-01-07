Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı (Balıkesir Haberleri)

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ve Edremit Narkotik ekiplerinin Edremit ilçesinde bir araca yönelik operasyonunda, aracın kaput bölümüne gizlenmiş şekilde 2 kilo 118 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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