Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 52 adrese eş zamanlı baskın yapıldı
21.02.2026 16:26
il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kişiyi tutukladı.
Balıkesir'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kişiyi tutukladı.
Ekiplerce 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmada, 75 resmi ve sivil tim, 7 özel eğitimli narkotik ve bomba arama köpeği ile 4 jandarma komando timinin katılımıyla toplam 255 personel görev aldı.
Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Operasyonda 1 kilo 845 gram bonzai, 562 gram metamfetamin, 31 gram esrar, 11 sentetik uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 8 ruhsatsız tabanca ve 9 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
İki ay süren teknik ve fiziki takip kapsamında düzenlenen operasyonun ilk ayağında da, 83 bin 625 sentetik uyuşturucu hap, 300 gram esrar, 53 gram kokain, 50 gram skunk, 2 hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca ve 7 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği bildirildi.
