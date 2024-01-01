Balıkesir'de yılbaşı denetimlerinde 4 şüpheli yakalandı

28 rütbeli personel, 38 ekip, 4 çevik kuvvet timi, 55 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan 284 personel ile ilçe genelinde gerçekleştirilen uygulamada 923 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Yılbaşı tedbirleri kapsamında oteller, umuma açık işyerleri, eğlence mekanları ve meydanlarda yapılan uygulama ve kontrollerde 4 işletmeye kapalı alanda sigara içilmesinden dolayı ve 1 işletmeye yetki belgesi olmaksızın alkollü içki servisi yapmaktan tutanak tutuldu.
Yılbaşı gecesi meydana gelen ateş etme olayları ile alakalı olarak görevli ekiplerce gece boyunca yapılan çalışmalarda da 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 6 kişiye ruhsatsız tabanca ve tüfek bulundurmaktan işlem yapıldı.
Ayrıca, ilçe genelinde farklı noktalarda yapılan trafik kontrollerinde 239 araç denetlendi, 8 sürücüye alkollü, 4 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 56 araç sürücüsü ve plakaya çeşitli kural ihlallerinden dolayı toplam 147 bin 23 lira para cezası kesildi, 4 araç ise trafikten menedildi.
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