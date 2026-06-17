Balıkesir'de zeytinlik yangını
17.06.2026 15:53
Bölgede hasar tespit çalışmaları yürütülüyor.
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde zeytinliklerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Poyrazın etkisiyle hızla yayılan yangın kontrol altına alındı.
Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi’ndeki zeytinlik alanda yangın çıktı.
Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 8 araç ve bir helikopterle gerçekleştirdiği koordineli söndürme operasyonu sonucu yangın tamamen kontrol altına alındı.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ekiplerin karadan arazözlerle, havadan ise helikopterle müdahalesi sonucunda poyraz rüzgarına rağmen alevlerin önü kesildi.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması yürütülüyor.
Yangının tamamen söndürülerek tehlikenin bertaraf edilmesiyle birlikte, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile ilgili teknik ekipler tarafından bölgede hasar tespit çalışmalarına resmen başlanacak.
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