Balıkesir'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
28.11.2025 10:28
İHA
Balıkesir'de Gönen-Bandırma karayolunda tek taraflı kazda 1 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde kavşakta tek taraflı kaza meydana geldi. Araç henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yoldan savruldu.
Yapılan ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin hızlı müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
