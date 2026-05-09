Cami taşındı, kendisi kaldı. Yalnız minareyi gören dönüp bir daha bakıyor

Bir hayırsever tarafından 1908 yılında yaptırılan minare, 1962 yılında caminin yerinin değiştirilmesi üzerine kullanım dışı kalırken, yıkılmayarak muhafaza edildi.

Geriş Mahalle meydanında bulunan tuğladan yapılmış olan 'Çerkez Minaresi' 2005 yılında Vakıflar tarafından restore edildi.

Vatandaşlar, minarenin yanından fotoğraf çekmeden geçmiyor.

Çocukluğunun bu mahallede geçtiğini anlatan Hamdi Mengi, "Minare 1908 yılında yapılmış. Caminin yeri değişince de burada yalnız kalmış. Gelip giden herkesin dikkatini çekiyor." dedi.

Kahraman Atabay da, "Çok ilginç. Asırlık minare dimdik ayakta. Böyle eserlere sahip çıkılmalı." dedi.