Cenazeler karıştı babasının cenazesini 150 kilometre uzaklıkta gömülmeden son anda buldu

Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'nde vefat eden 85 yaşındaki Nuri Erzaim'in cenaze töreni için teslim almaya geldiklerinde büyük bir şokla karşılaştılar. Merhum Nuri Erzaim'in kızı morga gittiklerinde babasının cenazesi yerine başka bir cenazenin teslim edildiğini morgta başka erkek cenazesinin olmadığı için babasının cenazesinin yanlış aileye teslim edildiğini anladıklarını aktardı.

CENAZEYİ TESLİM ALMAYA GİTTİ AMA BABASINI BULAMADI

Olayla ilgili konuşan merhum Nuri Erzaim'in kızı Özlem Atasü, "Bu karışıklığın nasıl olduğu ile ilgili hiç bir fikrim yok. Cenazeyi teslim almak için eşim sabah hastaneye gidiyor. Cenazelere bakmışlar, sonra beni aradı 'babamı bulamıyoruz' dedi. 'Babam nerede' dedim, 'sen biliyor musun nereye konulduğunu' diye bana sordu. Apar topar hastaneye gittim. Babam yok" dedi.

Hastane görevlileri önce cenazenin Edremite gönderildiğini düşündü. Edremit'teki cenazenin ailesine ulaşılınca Nuri Erzaim'in cenazesi olmadığı anlaşıldı. Hastane Gönen'e Nuri Erzaim'in cenazesinin gönderilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Cenazenin 150 kilometre uzaklıktaki ilçeye gömülmesini istemeyen merhum yakınları Gönen'deki acılı aileye ulaştı. Aileler doğru cenazeleri tespit etti.

“CENAZE ALLAH'TAN BABAM ÇIKTI”

Yaşadığı üzüntünün yanında büyük bir şok yaşan merhumun kızı Özlem Atasü “Bizim cenaze akşamdan Gönen'e gönderilmiş, bugün de Gönen'e gitmesi gereken cenazeyi götürdüler. Gönen'den de babamın cenazesini getirdiler. Gelen cenaze Allah'tan babam çıktı ve defnedilmemiş.” dedi. Yaşanan karışıklıkların ardından cenazeler ailelere teslim edildi. Cenazeler kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi. Aile yakınları yaşanan bu durum hakkında Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundu.