Coğrafi işaretli Kazak fasulyesinde ilk hasat festivali yapıldı

1700'lü yıllarda Çarlık Rusyası'nda kendilerine zulmedilen Kazaklar Türkiye'ye göçerek kırsal Kocagöl (Kazaklar) Mahallesi'ne yerleşmişler. Yanlarında getirdikleri fasulye tohumlarını Manyas Gölü etrafında ekerek yetiştiren Kazaklar 1962 yılında ana vatanlarına geri dönerken, Kazak fasulyesini ise miras bıraktılar. Geçtiğimiz yıllarda coğrafi tescil alan Manyas Kazak fasulyesi için Manyaslılar Kültür ve Turizm Derneği'nce bu yıl ilk kez Kazak fasulyesi hasat festivali gerçekleştirildi. Festival kapsamında sembolik olarak fasulye hasadı yapıldı, mahalledeki kadınlar tarafından fasulyeler ayıklandı, çöpleri alındı.

Festivalde bir konuşma yapan Manyaslılar Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Fevzi Karakaş, Kazak fasulyesine coğrafi işaret süreci ve ürünün özelliklerini anlatırken, Belediye Başkanı Ahmet Duru Kazak fasulyesinin tarihçesini anlattı. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün ise Balıkesir'in Türkiye'yi doyuran il olduğunu ve dünyayı doyurmaya aday olduğunu söylerken, 2024 üretimi için Balıkesir'deki çiftçilerin almış oldukları desteğin 6 milyar lira olduğunu belirtti. Türkiye'de örnek, bölgede de lider olacak pozisyona gelmek için çalışacaklarını söyleyen Düzgün, Balıkesir il genelinde 6 bin dekar fasulye ekiminin yapıldığını vurguladı.

Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram ise konuşmasında, "Çiftçilerimizle, teyzelerimizle konuştuk, bu ürünümüzü Türkiye'ye tanıtmamız lazım, coğrafi işaret alma konusunda biraz geç kalmışız. Bunu basınımızla birlikte inşallah geniş kitlelere tanıtırız" dedi.

Daha sonra konuklara ve mahalle halkına güveçte Kazak fasulyesi ve pirinç pilavı ikramı yapıldı. Festivale Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin, ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.