Dört gözle tezgaha gelmesi bekleniyordu. Kilosu bin liradan satışta
06.10.2026 09:17
Son Güncelleme: 06.10.2026 09:17
Çiğ kestane fiyatı ise yaklaşık 330 lira civarında satılıyor.
Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezlerinden biri olan kestane, havaların soğumasıyla birlikte tezgahlarda yerini almaya başladı. Kestanenin kilosu ise dudak uçuklattı.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşların kış aylarında severek tükettiği sıcak kestane , satışa sunulmaya başladı.
Bandırma'da seyyar satıcıların tezgahlarında yerini alan kestane, soğuk havalarda vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak kestanenin bu seneki fiyatı ise cep yakıyor.
MISIR SEZONU BİTTİ
Yaklaşık 30 yıldır Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda seyyar mısır ve kestane satan Hakkı Bolat, mısır sezonunun sona ermesiyle birlikte kestane satışına başladıklarını söyledi.
FİYATI DUDAK UÇUKLATTI
Yeni sezon kestane fiyatlarının geçen yıla göre yükseldiğini belirten Bolat, "Mısır sezonu sona erdi, kestane sezonu başladı. Bu yıl kestane kebabının kilosunu bin liradan satışa sunuyoruz. Havaların soğumasıyla birlikte kestaneye ilgi başladı ancak fiyatlar vatandaşları düşündürüyor." dedi.
Bolat, kestanenin toptan kilogram fiyatı Türkiye genelinde yaklaşık 259-330 lira seviyesinde olduğunu açıklandı.
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