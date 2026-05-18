İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
18.05.2026 08:57
Son Güncelleme: 18.05.2026 09:07
Otobüs İstanbul-İzmir seferini yapıyordu.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolcu otobüsü refüje çarparak devrildi. Kazada 25 kişi yaralandı.
İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden A.G. yönetimindeki yolcu otobüsü, Balıkesir'in Susurluk ilçesi Yeni Mahalle mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otobüsteki 40 kişiden 25'i yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Otoyolda trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.
