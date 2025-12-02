Kaza yapan okul servisinde 9 kişi yaralandı
02.12.2025 10:53
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde öğrenci servisi kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü dahil 8 öğrenci yaralandı.
Bandırma ilçesinde N.T.'nin kullandığı öğrenci midibüsü, ilçeye bağlı Külefli Mahallesi kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 8 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre tek yönden ilerleyen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
