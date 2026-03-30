Motosiklet sürücüsü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
30.03.2026 14:57
Kalp krizi geçirdi, motosikletten düşerek hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken geçirdiği kalp krizi sonucu motosikletten düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde Murat Koğanç (53) idaresindeki 10 ARS 703 plakalı motosiklet ile Zeytinli Caddesi'ni takiben Zafer Köprüsü üzerinde Altınkum istikametine seyir halindeyken, köprü üzerinde kalp krizi geçirdi.
Kontrolden çıkan motosikletten düşen sürücü için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Koğanç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
