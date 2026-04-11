Sahte altın sattı 217 bin TL vurgun yaptı

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parada sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir kuyumcuda sahte altın bozdurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine sevk eden ekipler, yapılan incelemelerde bir şüphelinin kuyumcuya getirdiği kulplu reşad beşli altın karşılığında 217 bin TL aldığı ve daha sonra kuyumcu aldığı altınların sahte olduğunu tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü araştırmalar sonucunda şüphelinin ve iki kişiyle hareket ettiği ve konakladıkları adres belirlendi. Tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

NAKİT PARA VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin şüpheli olduğunu belirledikleri adreste yaptıkları aramada suçtan elde ettikleri değerlendirilen yüklü miktarda Türk lirası ile, 2 adet kulplu reşad beşli altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.