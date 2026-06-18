Şelale havuzunda şüpheli ölüm
18.06.2026 14:06
Çalışmalara itfaiye de destek verdi.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kayıp olarak aranan Ömer Gezal şelale havuzunda ölü bulundu.
Susurluk'ta Ömer Gezal'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Gezal'ın en son Susurluk'ta bulunan Çaylak şelalesine gezmeye geldiğini bilgisini alan ekipler, bu bölgede aramalara başladı. İtfaiyenin de destek verdiği çalışmalarda, Kocapınar Mahallesi Çaylak Şelalesi çevresinde Ömer Gezal'ın kıyafetleri bulundu.
Dalış yapan ekipler, şelalenin doğal havuzunda yaptıkları aramalarda Gezal'ı hareketsiz halde buldu.
Yapılan kontrollerde Gezal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ömer Gezal'ın cesedi incelemelerin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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