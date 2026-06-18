Şelale havuzunda şüpheli ölüm

Gezal'ın en son Susurluk'ta bulunan Çaylak şelalesine gezmeye geldiğini bilgisini alan ekipler, bu bölgede aramalara başladı. İtfaiyenin de destek verdiği çalışmalarda, Kocapınar Mahallesi Çaylak Şelalesi çevresinde Ömer Gezal'ın kıyafetleri bulundu.

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