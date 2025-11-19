Sındırgı'da hasarlı yapıların yıkımı sürüyor
19.11.2025 14:22
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremlerden ve devamındaki artçılarda hasar alan yapıların yıkımına devam ediliyor.
Sındırgı'da hasarlı binalar için çalışmalar devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında kırsal Mandıra Mahallesi'nde hasarlı 27 bina için yıkım kararı verildi. Ekipler, süreci tamamlanan binalarda kontrollü yıkım gerçekleştiriyor.
Mahalle sakinlerinden İsmail ve Neslihan Aslan çifti, 52 yıldır yaşadıkları evlerinin yıkılışını gözyaşı dökerek izledi.
Neslihan Aslan, evlerinin yıkımını hüzünle takip ettiklerini belirterek, "Allah'tan gelene diyecek bir şeyimiz yok. Devletimize teşekkür ediyoruz. Konteynerimiz kısa sürede teslim edildi. İnşallah yeni evimiz de yapılır." dedi.
İlçede hasarlı yapıların yıkımının etaplar halinde sürdüğü ve vatandaşların güvenli barınma ihtiyacına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
