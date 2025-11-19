Sındırgı'da hasarlı yapıların yıkımı sürüyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremlerden ve devamındaki artçılarda hasar alan yapıların yıkımına devam ediliyor.

İlçede hasarlı yapıların yıkımının etaplar halinde sürdüğü ve vatandaşların güvenli barınma ihtiyacına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Neslihan Aslan, evlerinin yıkımını hüzünle takip ettiklerini belirterek, "Allah'tan gelene diyecek bir şeyimiz yok. Devletimize teşekkür ediyoruz. Konteynerimiz kısa sürede teslim edildi. İnşallah yeni evimiz de yapılır." dedi.

Sındırgı'da hasarlı binalar için çalışmalar devam ediyor.

