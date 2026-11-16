Balıkesir'de can pazarı. Şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu
16.11.2026 13:45
Son Güncelleme: 16.11.2026 13:53
O anlar çevrede bulunanların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, şoförü direksiyon başında kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu. Yaralanan şoför ve yolcular hastaneye kaldırıldı.
Ayvalık-Sarımsaklı Mahallesi seferini yapan yolcu minibüsünün şoförü, Atatürk Bulvarı 06 mevkiinde kalp krizi geçirince direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda kontrolden çıkan minibüs, savruldu ve içerisindeki yolcularla birlikte denize uçtu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis, Deniz Polisi ve çevredekilerin yardımıyla şoför ve yolcuları minibüsten çıkardı.
Minibüs şoförüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.