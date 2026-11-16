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Balıkesir'de can pazarı. Şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu

16.11.2026 13:45

Son Güncelleme: 16.11.2026 13:53

Balıkesir'de can pazarı. Şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu
DHA

O anlar çevrede bulunanların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yurt Haber Merkezi
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, şoförü direksiyon başında kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu. Yaralanan şoför ve yolcular hastaneye kaldırıldı.

Ayvalık-Sarımsaklı Mahallesi seferini yapan yolcu minibüsünün şoförü, Atatürk Bulvarı 06 mevkiinde kalp krizi geçirince direksiyon hakimiyetini kaybetti. 

 

Saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda kontrolden çıkan minibüs, savruldu ve içerisindeki yolcularla birlikte denize uçtu.

Vatandaşlar, minibüste mahsur kalan yolcuları tahliye edebilmek için kıyıdan araca merdiven uzatarak kurtarma çalışması başlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis, Deniz Polisi ve çevredekilerin yardımıyla şoför ve yolcuları minibüsten çıkardı.

 

Minibüs şoförüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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