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Balıkesir'de denizde erkek cesedi bulundu

13.07.2026 20:01

Balıkesir'de denizde erkek cesedi bulundu
Anadolu Ajansı

Cesedin, Bandırma'dan denize girmek için bölgeye gelen M.B'ye ait olduğu tespit edildi.

AA
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Çuğra bölgesinde denize giren vatandaşlar suda hareketsiz duran bir kişiyi fark etti.

 

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Dalgıçların yardımıyla sudan çıkartılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

 

Yapılan incelemelerin ardından cesedin, Bandırma'dan denize girmek için bölgeye gelen M.B'ye ait olduğu tespit edildi.