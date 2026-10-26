Balıkesir'de işçi servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. 10 yaralı
26.10.2026 11:33
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde araçla işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
A.A. idaresindeki 16 BLU 665 plakalı fabrika işçilerini taşıyan minibüsle A.Y. yönetimindeki 16 BOP 191 plakalı hafif ticari araç, Kepekler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada minibüsteki 9 işçi ile hafif ticari aracın sürücüsü A.Y. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.