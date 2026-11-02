Balıkesir'de otomobil dereye yuvarlandı. 1 ölü, 2 yaralı

Kaza , saat 05.30 sıralarında Balıkesir -Bigadiç yolu Büyükbostancı Köprüsü'nde meydana geldi. Balıkesir'den Bigadiç yönüne giden S.U. (24), kullandığı 16 BOH 838 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil , Büyükbostancı Köprüsü’nün korkuluklarına çarpıp parçaladıktan sonra dereye uçtu.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde S.U.’nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada, araçtaki F.B.B. (20) ve E.K. (21) ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.