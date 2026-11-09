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Balıkesir'de otomobil ile minibüs çarpıştı. 1 ölü, 6 yaralı

09.11.2026 12:37

Balıkesir'de otomobil ile minibüs çarpıştı. 1 ölü, 6 yaralı
IHA

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yurt Haber Merkezi
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Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 19 yaşındaki Yavuz Aydoğan hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Balıkesir-Edremit kara yolu Havran ilçesi Hallaçlar Mahallesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. T.K.'nın kullandığı otomobil ile S.K. yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. 

 

Kazada otomobilde bulunan Yavuz Aydoğan (19) hayatını kaybetti. 

 

Aynı araçta bulunan 4 kişi ile minibüsteki 15 tarım işçisinden 2’si de yaralandı. 

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

 

Öte yandan Aydoğan'ın, 4 arkadaşı ile birlikte çalışmak üzere İzmir'in Aliağa ilçesine gittikleri sırada kazanın yaşandığı belirtildi.

 

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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