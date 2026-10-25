Balıkesir'de otomobil şarampole yuvarlandı. 1 yaralı
25.10.2026 15:23
IHA
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Balıkesir'de İzmir-İstanbul otobanında seyir halindeki otomobilin bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı.
Olay, İzmir -İstanbul Otobanı İstanbul yönü Yunakdere mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 HFM 521 plakalı otomobil seyir halindeyken bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine sağlık, Otoyol Jandarma ekipleri ve Savaştepe İtfaiye Grup Amirliği’nden 2 araç,4 personelle kaza alanına sevk edildi.
Şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.