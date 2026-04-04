Balıkesir'de rüşvet operasyonunda iki tutuklama

Balıkesir'de rüşvet operasyonunda iki şüpheli tutuklandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından Bandırma merkezli olarak Gönen, Bandırma, Manyas ve Erdek ilçelerinde rüşvet iddiasına yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan üç kişi adli makamlara sevk edildi.

Rüşvet, kişisel verilerin izinsiz kullanımı ve iş birliği iddialarıyla gözaltına alınan şüphelilerden P.A. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor.