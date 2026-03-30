Balıkesir’de yazlıklar su içinde kaldı

Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde sağanak etkili oldu, yazlık evleri ve tarım arazilerini su bastı.

Sağanak, bazı yerlerde yolları göle çevirirken, hayatı olumsuz etkiledi. Burhaniye'de dünden beri düşen sağanak, zaman zaman etkisini artırırken, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanaktan en çok etkilenen yer, Ali Çetinkaya Mahallesi oldu. Mahalledeki Haberkent sitesinin çevresindeki yazlık evler su içinde kaldı. Balıkesir Büyükşehir İtfaiye ve diğer ekipler de bölgede seferberlik başlattı.