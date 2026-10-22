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Balkondan düşen 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

22.10.2026 12:50

Balkondan düşen 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
DHA

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3’üncü kattaki dairenin balkonundan düşen T.D. (15), ağır yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi İsmail Hakkı Timur Sokak’taki 3 katlı binada meydana geldi. Hava almak için evlerinin balkonuna çıktığı iddia edilen T.D. adlı erkek çocuğu, sokağa bakarken dengesini kaybedip, 7 metre yükseklikten beton zemine düştü. 

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 

 

Ağır yaralanan T.D. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından T.D., sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

 

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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