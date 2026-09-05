Balkondan düşen kadının şüpheli ölümü
05.09.2026 14:08
Polis kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Mersin'de altıncı kattaki evinin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.
Mersin'de bir kadın altıncı kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olay, saat 11.00 sıralarında Erdemli ilçesindeki Güryap Sitesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Tülay İzgi, altıncı kattaki evinin balkonundan düştü.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İzgi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.