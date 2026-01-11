Bankta ölü bulundu. Yaşlı adamın şüpheli ölümü

11.01.2026 16:20

IHA

AA

Giresun'un Görele ilçesinde 64 yaşındaki bir kişi bankta ölü bulundu.

Karadeniz Sahil Yolu Görele Liman kavşağındaki bankta bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

 

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, M.Ö.'nün (64) hayatını kaybettiği belirlendi.

 

Cenaze, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Opr. Dr. Ergun Özdemir İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

