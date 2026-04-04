Baraj yüzde 100 doldu, su salımı yapılıyor

Muğla'da maksimum kapasiteye ulaşan Kozağaç Barajı'nda kontrollü su salımı yapılıyor.

Kozağaç Barajı, bölge tarımı açısından stratejik öneme sahip. Toplam 654 bin 605 metreküp su depolama kapasitesine sahip olan baraj, temelden 33 metre yüksekliğiyle dikkat çekiyor.

Bölgede etkili olan son yağışlarla barajın dolusavak seviyesine ulaşması üzerine kontrollü şekilde su tahliyesine başlandı.

Herhangi bir taşkın riskinin önüne geçmek amacıyla yapılan uygulamanın çevredeki yerleşim alanları için bir tehlike oluşturmadığı öğrenildi.