Baraj yüzde 100 doldu, valilik vatandaşları uyardı: "Araçlarınızı bölgeden çekin"

Çanakkale'de mart ve nisan aylarında etkili olan sağanak ardından kent genelindeki barajlardaki su seviyesinde ciddi oranlarda artış yaşandı.

Kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteye sahip Atikhisar Barajı'nın doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

SAĞANAK YARIN ÖĞLENE KADAR DEVAM EDECEK

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, yağışların yarın öğle saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, önümüzde saatlerde fazla suyun Sarıçay üzerinden denize deşarj olacağı belirtildi.

"ARAÇLARINIZI BÖLGEDEN ÇEKİN"

Vatandaşlar, Sarıçay yatağında yaşanacak taşkınlara karşı uyarıldı. Valilik açıklamasında, vatandaşlardan araçlarını bölgeden çekmeleri istendi.

Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"- İlimizde etkili olan yağışlar nedeniyle Atikhisar Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaşmış ve baraj savak kotuna erişilmiştir. Atikhisar Barajı'ndan önümüzdeki saatlerde fazla su savaklanarak Sarıçay üzerinden denize deşarj olacaktır.

- Yarın öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle başta Atatürk Mahallesi olmak üzere Sarıçay yatağı çevresindeki yerleşimler, dere kenarına park edilen araçlar ve tekneler için taşkın riski bulunmaktadır.

- Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması adına vatandaşlarımızın ve balıkçılarımızın Sarıçay çevresinden ve dere yataklarından uzak durmaları, araçlarını bölgeden çekmeleri ve gerekli tüm tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir."