Baraj yüzde yüze yaklaştı, su tahliye edilecek. İki ilde taşkın alarmı

Son dönemde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde sel ve taşkınlar meydana geliyor.



Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerin bazı noktalarında taşkınlar meydana gelirken, Tokat 'taki Almus Baraj Gölü'nün doluluğu, kış ve bahar aylarındaki yağışlarla yüzde 98,5'e yükseldi.



Meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda bölgede yağışların devam etmesi ve 19 Mayıs 2026 Salı günü Almus Barajı’nın tam doluluğa ulaşarak barajdan su tahliyesi gerçekleşmesi bekleniyor.



Tahliye nedeniyle Yeşilırmak’taki su seviyesi ciddi oranda artacak. Bölgede taşkınlar oluşabileceği öngörülüyor.



AFAD'TAN SEL VE TAŞKIN UYARISI



Sel ve taşkınlarla mücadele eden Tokat'ta etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle AFAD tarafından yeni bir uyarı yapıldı.

AFAD tarafından gönderilen mesajda, il genelinde beklenen yoğun yağışların özellikle Yeşilırmak havzasında risk oluşturabileceği ifade edildi. Yetkililer, ani sel, su baskını ve taşkın ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle dere kenarları, düşük kotlu bölgeler ve su taşkını riski bulunan alanlarda yaşayan vatandaşların uyarıları dikkate alması istenirken, ekiplerin muhtemel olumsuzluklara karşı sahada hazır bekletildiği öğrenildi.



TOKAT VE AMASYA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ



Tokat Valiliği, bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve Yeşilırmak Havzası'nda artan taşkın riski nedeniyle Turhal ilçesinde eğitime 3 gün ara verildiğini duyurdu.

Amasya merkez ve Taşova ilçesinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatili dolayısıyla yarın kapalı olacak okullar, 20 Mayıs Çarşamba günü de tatil edildi.

TOKATTA 15 MAHALLE VE 7 KÖY TAHLİYE EDİLECEK

Tokat Valiliği, Turhal ilçesinde sel ve taşkın riskine karşı 15 mahalle ve 7 köyün tahliye edileceğini bildirdi.

Toplantı sonrasında şu kararlar alındı: "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda Almus Barajı’nın dolma aşamasına geldiği, bu nedenle 19.05.2026 Salı gecesi veya 20.05.2026 Çarşamba sabahı dolusavakların taşacağı düşünüldüğünden Turhal ilçesinde oluşması muhtemel taşkın olayları ile ilgili aşağıdaki tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. Taşkın riski bulunan Müftü, Kazımkarabekir, Pazar, Meydan, Fatih, Varvara, Hamam, Borsa, Çevlikler, Hacılar, Celal, Yunus Emre, Yavuz Selim, Camikebir ve Kova mahallelerinin ve Kızkayası, Arapören, Elalmış, Sütlüce, Şatroba, Tatlıcak, Samurçay köylerinin afet süresince geçici olarak tahliye edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir."



KELKİT ÇAYI TAŞTI, 70 EV BOŞALTILDI

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı’nda su seviyesinin yükselmesi sonucu ilçeye bağlı Tepekışla köyünde ev ve tarım arazilerini su bastı. İlçe merkezindeki 430 dönümlük kesme çiçek seralarında da taşkın riskine karşı önlem alındı.

Köyde 70 evi boşalttıklarını ifade eden Tepekışla Köyü Muhtarı Duran Şahin “Birkaç gündür devam eden yağışlardan dolayı. Yukarıdaki barajların kapakları açıldı. Köyümüzü ve köyümüzün ekili arazilerini su bastı. 70 tane evi tahliye ettik. Şu anda devam ediyor ırmağın taşkını. Yaya köprümüz de uçtu.” dedi.

ADA SULAR ALTINDA KALDI

Tokat'ın Almus ilçesindeki Almus Barajı'nda 'Malkayası' olarak bilinen ada tamamen sular altında kaldı.

TAŞKIN RİSKİ NEDENİYLE ÇATAŞ KÖPRÜSÜ YIKILIYOR

Yeşilırmak'taki su seviyesinin kritik noktaya ulaşmasının ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, taşkın riski nedeniyle şehir merkezinde bulunan Çedaş Köprüsü'nün yıkılmasına önceki gün başlandı.

TOKAT VALİSİ: BAZI KÖYLER TAHLİYE EDİLDİ

Tokat’ta muhtemel sel ve su baskınlarına karşı düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından açıklama yapan Tokat Valisi Abdullah Köklü, bazı köylerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirterek vatandaşlara dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Tokat Valisi Abdullah Köklü, şunları söyledi:

"Tokat Valiliği ve tüm kurumlar olarak bölge müdürlerimizle burada sağ olsunlar geldiler. Hazırız inşallah. Hep beraber el birliğiyle atlatmayı ümit ediyoruz. Bazı köylerimizi önleme amaçlı tahliye ettik. Tabii ki bu vatandaşlarımızın can güvenliğini temin etmek için aldığımız kararlar bunlar. Yani iki gün, üç gün vatandaşlarımız dışarıda, canı sağ olsun. Diğer konular çok önemli değil. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum.

Özellikle dere yataklarından ve güzergahlardaki taşkın olabilecek tehlikeli yerlerden vatandaşlarımız mümkün olduğu kadar uzak dursunlar. Güvenlik güçlerimizin, tarım müdürlüğümüzün, özel idaremizin, Devlet Su İşlerimizin uyarılarına lütfen dikkatle dinlesinler. Onlar için önemli konular. Çünkü biz o planlamaları beraber yapıp vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. O konulara biraz daha dikkat verirlerse memnun oluruz.

Turhal derken tüm Tokat vilayetinin toplantısını yaptık. Tabii ki tarım arazilerinde en fazla derenin şehrin içinden geçen yerler biraz daha hassas oluyor. Tural da o ilçelerimizden bir tanesidir. Zaten perşembe gününden beri cuma günü, cumartesi günü tüm özel idare, Devlet Su İşleri, belediye, AFAD, herkes sahada. 24 saat esasına göre dönem dönem bin 200 personelle 500 bandında araca çıktık. Özel sektörden de destek aldık. Gerekiyorsa daha fazla araçla müdahale ederiz. Vatandaşlarımız da duyarlı olurlarsa, bizlere yardımcı olurlarsa çalışmamıza inşallah afeti hep beraber güzel bir şekilde yönetmiş oluruz"



AMASYA'DA DA TEDBİRLER ALINDI

Tokat'taki Almus Barajı'nın yüzde 100 doluluk oranına ulaşmasının beklenmesi nedeniyle Amasya'da da taşkına karşı tedbirler alındı.

Amasya Valisi Önder Bakan ise, bölge genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Yeşilırmak Nehri ve ırmağı besleyen derelerin bazı noktalarında taşkınlar meydana gelmesiyle tarım arazileri ve seraların su altında kaldığını hatırlatarak, "Ayrıca kırsal altyapıda da çeşitli hasarlar oluşmuştur. Yaşanan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla devletimizin tüm kurumları sahada çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir. Zarar tespit çalışmaları da devam etmekte olup, oluşan mağduriyetlerin giderilmesi adına gerekli süreçler titizlikle yürütülmektedir" dedi.

Komşu il Tokat'taki Almus Barajı'nın 19 Mayıs Salı günü itibarıyla tam doluluğa ulaşmasının beklendiğine işaret eden Vali Bakan, "Bu durum sonucu Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi seviyede artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir. Bu nedenle Amasya ve Taşova şehir merkezlerimizde vatandaşlarımızın Yeşilırmak ile dere yataklarından uzak durması büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

3 metreye ulaşan nehir sularını kaygıyla takip eden vatandaşlardan Üzeyir Taşdemir, "Evleri ırmak kenarında olan arkadaşlarımızın Allah yardımcıları olsun. Umarım korkulan olmaz. Hep birlikte güneşli günlerin gelmesini bekliyoruz. Yağmurlar fazla oldu" şeklinde konuştu.