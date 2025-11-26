İnşaattaki göçük yan binanın tahliye edilmesine neden oldu

Bartın'da inşaat alanında temel kazısı sırasında yaşanan göçükten dolayı yan apartmandaki yaşayan 70 kişinin tahliye edilmesine sebep oldu.

Olayın ardından alanda dolgu, tahkimat ve güçlendirme çalışmaları yürütülürken, göçüğün sebebine yönelik inceleme ise sürüyor.

Bartın 'ın Amasra ilçesinde bir inşaat alanında temel kazısı yapılan bölgede killi toprak kısmının kopmasıyla göçük meydana gelmiştir. Olayda yaralanan olmamıştı. İnşaat alanının yanında bulunan 24 daireli bir apartmanda yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

YASAL UYARI

AMASRA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AMASRA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.