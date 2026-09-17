Otomobil istinat duvarına çarptı. Müzik öğretmeni Cansu öldü, bebeği ve kayınpederi yaralandı
17.09.2026 11:36
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpıp devrilmesi sonucu müzik öğretmeni Cansu Kocakurt (35) hayatını kaybetti, 3 aylık bebeği ile kayınpederi yaralandı.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Amasra Tüneli çıkışında meydana geldi. Bartın’dan Amasra yönüne giden 78 BL 951 plakalı otomobil, tünel çıkışında sürücüsü H.Ç.K.'nin (73) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarpıp devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.Ç.K., gelini Cansu Kocakurt ve 3 aylık torunu U.M.K. yaralandı.
Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cansu Kocakurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 3 aylık U.M.K. bebek, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilirken, sürücü H.Ç.K.’nin tedavisinin Bartın Devlet Hastanesi’nde sürdüğü bildirildi.
Kocakurt’un bugün ikindi namazının ardından memleketi Karabük’te toprağa verileceği bildirildi.
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