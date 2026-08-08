30 yıllık çift, aynı gün yaşamını yitirdi, yan yana defnedildi
08.08.2026 12:18
Eşinin cenazesinde kalp krizi geçirdi.
Bartın’da 30 yıllık eşi Gülşen Ünlü’nün cenaze namazında kalp krizi geçiren İsmail Ünlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çift, yan yana toprağa verildi.
Hocaoğlu köyünde oturan ve 30 yıl aynı yastığa baş koyan 2 çocuk, 3 torun sahibi çiftten Gülşen Ünlü, bir süredir Ankara'da hastanede tedavi görüyordu.
Cuma günü sabah saatlerinde hastanede vefat eden Gülşen Ünlü, Hocaoğlu köyüne getirildi.
Burada cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazı sırasında eşi İsmail Ünlü kalp krizi geçirerek, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İsmail Ünlü de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İsmail Ünlü aynı köyde ikindide eşi Gülşen Ünlü'nün yanında toprağa verildi. Çiftin ölümü köyde büyük üzüntü yarattı.
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