30 yıllık çift, aynı gün yaşamını yitirdi, yan yana defnedildi

İsmail Ünlü de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hocaoğlu köyünde oturan ve 30 yıl aynı yastığa baş koyan 2 çocuk, 3 torun sahibi çiftten Gülşen Ünlü, bir süredir Ankara'da hastanede tedavi görüyordu.

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