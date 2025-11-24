Amasra Kalesi'nin duvarlarını sprey boyayla boyadılar

2013 yılının Temmuz ayında, “UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınan Amasra Kalesi, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden bugüne kadar geldi.

Kale surlarında zaman zaman restorasyon yapıldı. Büyük ve Küçük Liman, Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini kapsayan, 2 kilometre uzunluğundaki kale surlarının değişik yerlerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boyalarla yazılar yazıldığı görüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Amasra Kalesi'nin “Dünya Miras Listesi”ne alınma süreci devam ederken Boztepe ve Zindan mahallelerini çevreleyen duvarlarına yazılar yazılması tepki çekti.

Kale duvarlarındaki yazı ve şekiller, görüntü kirliliğine de neden oldu. Boztepe Mahallesi zindan girişi bölümündeki kale duvarlarına 5 metrelik alana “SG ve SM” harflerinin kırmızı sprey boyayla yazıldığını görenlerin ihbarıyla polis ekipleri inceleme başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, yazıyı yazanların yakalanması için çalışma başlattı. Kaleye yazı yazan kişi ya da kişiler hakkında, “Kültür ve Tabiat Varlıklarına Zarar Vermek” suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Kale duvarlarındaki yazı ve şekillerin, tarihi dokuya zarar vermeden silinmesi için çalışma yapılacağı da belirtildi.