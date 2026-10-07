Balık tutmak için denize açılan maden işçisinden haber alınamıyor
07.10.2026 09:26
Denizde kaybolan maden işçisini arama çalışmaları sürüyor.
Bartın'ın Amasra ilçesinde balık tutmak için teknesiyle denize açılan maden işçisi İlker Mızrap'tan haber alınamıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Mızrap için denizde arama çalışması başlattı.
Büyük Liman'dan dün saat 16.00 sıralarında 4,5 metre uzunluğundaki teknesiyle denize açılan İlker Mızrap (35), geri dönmedi.
Dün saat 19.00 sıralarında eşine “Balık tuttum, geliyorum” mesajı atan Mızrap'a ulaşılamadı.
Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri ve balıkçılar tarafından denizde arama çalışması başlatıldı.
Arama çalışmaları denizde 3-4 mil açıkta devam ederken, Mızrap’ın ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.
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