Balık tutmak için denize açılan maden işçisinden haber alınamıyor

Bartın'ın Amasra ilçesinde balık tutmak için teknesiyle denize açılan maden işçisi İlker Mızrap'tan haber alınamıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Mızrap için denizde arama çalışması başlattı.

Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri ve balıkçılar tarafından denizde arama çalışması başlatıldı.

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