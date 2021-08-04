Bartın Irmağı'nda toplu balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı

Bartın Haberleri - Anadolu Ajansı,

Irmağın Kemerköprü mevkisinde çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, belediyeye haber verdi.

Bölgeye yönlendirilen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak incelemek üzere laboratuvara gönderdi. Belediye ekipleri de su motoruyla ırmağa temiz su salımı yaptı.

Yetkililer, ölü balıkların toplanmaması konusunda vatandaşları uyardı. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, ilk incelemelere göre balık ölümlerinin nedeninin oksijen yetersizliği olduğunu söyledi.

Mevsimin kurak olması nedeniyle ırmakta su seviyesinin düştüğünü ifade eden Akın, "Suyun gücü kaybolduğu zaman balık ölümleri oluyor. Biz de geçici çözüm bularak ırmağa temiz su salımı yapıyoruz" diye konuştu.