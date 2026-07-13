Bartın'da bir yunus kıyıya vurdu

Yunusun yapılacak incelemenin ardından belediye ekiplerince gömüleceği belirtildi. Yunusun, açıktaki bir geminin pervanesinin çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

Ölü yunus için jandarma ekipleri, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bilgi verdi.

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