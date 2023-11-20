Bartın'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Mehmet K. (80) idaresindeki 74 DJ 492 plakalı hafif ticari araç, Amasra kara yolu Karaçay mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki kızı Aysun M. (52), itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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