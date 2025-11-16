Bartın'da iki araç çarpıştı: Üç yaralı

Bartın'da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı trafik kazasında üç kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı lar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ni kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bartın Kemerköprü Mahallesi'ndeki kavşakta M.T. idaresindeki 67 ZR 458 plakalı araç ile T.B.'nin kullandığı 74 AAN 721 plakalı araç çarpıştı.

