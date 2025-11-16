Bartın'da iki araç çarpıştı: Üç yaralı
16.11.2025 16:24
İHA
Bartın'da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı trafik kazasında üç kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bartın Kemerköprü Mahallesi'ndeki kavşakta M.T. idaresindeki 67 ZR 458 plakalı araç ile T.B.'nin kullandığı 74 AAN 721 plakalı araç çarpıştı.
Kazada çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan M.T., S.T. ve E.T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ni kaldırılarak tedavi altına alındı.
