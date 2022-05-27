Bartın'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Haberler - Bartın Haberleri Anadolu Ajansı 27.05.2022 - 17:01
Bartın Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulus ilçesi Güneyören ve Bahçecik köylerinde bir firmaya ait iletişim kablolarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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