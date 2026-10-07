Bartın'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Bartın'da kaçak define kazısı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından bir süre takip edilen şüpheliler, kazı yaparken suçüstü yakalandı.

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