Bartın'da traktörün altında kalan orman işçisi öldü

Bartın Haberleri DHA 01.08.2021 - 16:49
Bartın Haberleri - DHA,
Olay, öğle saatlerinde Amasra’ya bağlı Kazpınarı köyünde meydana geldi.
Amasra Orman İşletme Müdürlüğü'nde geçici orman işçisi olarak çalışan Kaan Eşref Koç’un direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole yuvarlandı.
Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi orman işçisinin öldüğünü tespit etti. Kaan Eşref Koç’un cenazesi AFAD ekiplerince aracın altından çıkarıldı.
Koç’un cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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