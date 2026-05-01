Belediye anons yapmaya başladı. Dalga boyu 2 metreyi aştı, kuvvetli rüzgara dikkat!

Karadeniz'de balıkçılık yapan tekneler, fırtına nedeniyle denize açılmazken, limana demirledi. Polis ekipleri de Büyük Liman mevkisinde devriye gezip, bölge halkına fırtınaya karşı uyarılarda bulundu. Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini bağlayan Kemere Köprüsü mevkisinde de rüzgar etkili oldu.

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri de teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı.

İlçede hava sıcaklığı 9 derece olarak ölçülürken, kuzeydoğu yönünden hızı saatte 40 kilometreyi bulan rüzgar da etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Amasra 'da, kuvvetli rüzgar etkili oldu.

