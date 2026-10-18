Bir günde 4 mevsim yaşandı
18.10.2026 15:30
IHA
Amasra bir günde 4 mevsimi yaşadı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde sabah soğuk hava ve fırtına öğle saatlerinden sonra güneş açarken sıcaklık 4 derece arttı.
YASAL UYARI
BARTIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BARTIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.