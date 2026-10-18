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Bir günde 4 mevsim yaşandı

18.10.2026 15:30

Bir günde 4 mevsim yaşandı
IHA

Amasra bir günde 4 mevsimi yaşadı.

İHA
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Bartın'ın Amasra ilçesinde sabah soğuk hava ve fırtına öğle saatlerinden sonra güneş açarken sıcaklık 4 derece arttı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde bir günde adeta 4 mevsim yaşandı. Sabah saatlerinde sağanak yağışın ve şiddetli fırtınanın etkili olduğu ilçede öğlen saatlerinde ise güneş açtı.

 

Öğle saatlerinden itibaren ise hava sıcaklığı yükselerek, sabah 11 derece olan sıcaklık öğen 15 dereceye ulaştı.

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