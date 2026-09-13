Eğlence mekanında silahlı kavga. 1 ölü, 4 yaralı

Merkeze bağlı Terkehaliller köyündeki eğlence mekanında gece saatlerinde kavga çıktı. geldi.

Mekanda alkol alan İ.C.Y. (30), İ.A. (45) ve Z.T. (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.C.Y., Z.T.’yi tabancayla kolundan, İ.A.’yı ise bıçakla yaraladı. Kavgayı ayırmak için araya giren T.F. (41) ve A.K. (46) bıçakla, A.B.Ç. (16) ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İ.A., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.