İnkumu'nda boğulma tehlikesi geçiren 10 kişi kurtarıldı

Öte yandan, olumsuz deniz şartları nedeniyle İnkumu ve Güzelcehisar sahillerinde kırmızı bayrak çekildi. Yetkililer, vatandaşları can güvenlikleri açısından denize girmemeleri ve uyarıları dikkate almaları konusunda uyardı.

Yasağa rağmen denize giren bazı vatandaşlar, kuvvetli dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Boğulma tehlikesi geçiren 10 kişi, cankurtaran ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sudan çıkarılarak kıyıya ulaştırıldı. Dalgaların şiddetinin artması, vatandaşların yanı sıra cankurtaran ekiplerine de zor anlar yaşattı.

YASAL UYARI

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