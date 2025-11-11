Irmakta bulunan ceset, cezaevi firarisine ait çıktı

Geçtiğimiz pazar günü Bartın'ın Çaydüzü Mahallesi'nde ırmakta bir erkek cesedi bulan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından kimliği belirlenemeyen ceset, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsi ve adli tıp incelemesi sonucu, cesedin 11 gün önce açık cezaevinden kaçan Ergün Bayrak'a ait olduğu belirlendi. Bayrak'ın yaklaşık 20 yıldır cinayet suçundan cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Adli tıp raporuna göre Bayrak'ın boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.