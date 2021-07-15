Kongreden sonra testi pozitif çıktı, 40 kişi karantinaya alındı (Bartın Haberleri)

Bartın'ın Ulus ilçesinde, yaklaşık 400 kişinin katıldığı Zafer ve Çevre Köyleri Tarımsal Orman Kooperatifi’nin kongresinden sonra test yaptıran S.M.'de corona virüs tespit edilirken, temaslı olduğu 40 kişi, karantinaya alındı.

Bartın Haberleri DHA 15.07.2021 - 15:43

Kongreden sonra testi pozitif çıktı, 40 kişi karantinaya alındı

Bartın Haberleri - DHA,

Zafer ve Çevre Köyleri Tarımsal Orman Kooperatifi'nce pazar günü Ulus ilçesi Kumluca beldesine bağlı Zafer köyünde olağan kongresi düzenlendi. Kooperatife bağlı yaklaşık 400 kişi, kongrede oy kullandı.

Kongre sonrası görülen semptomlar üzerine S.M., Covid-19 testi yaptırdı. S.M., sosyal medya hesabından duyuru yaparak, sonucun pozitif çıktığını ve kendisiyle temaslı olanların da test yaptırması gerektiğini belirtti. 

Bartın Sağlık Müdürlüğü, kongreye katılan kişiyle görüşerek, kimlerle temaslı olduğunu öğrenmek için çalışma başlattı. Bu sabah itibarıyla kongredeki 40 kişinin cep telefonlarına mesaj gönderilerek, karantinaya alındıkları bildirildi.

Filyasyon ekipleri, diğer temaslıları tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kongreye katılan üyede delta varyantı olmadığını sadece Covid-19 tespit edildiğini belirtti.

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