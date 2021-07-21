Kurucaşile'de hortum

Bartın Haberleri 21.07.2021 - 21:06
Kurucaşile açıklarında, denizde meydana gelen hortum görenleri korkuttu. Açıkta oluşan hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hortum, denizde yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra gözden kayboldu.
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