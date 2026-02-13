Mutfak tüpü evi yaktı

13.02.2026 16:08

Olayla ilgili incleme başlatıldı.

Bartın'da mutfak tüpünden dolayı bir evde yangın çıktı. Ev kullanılmaz hale geldi.

Merkez ilçeye bağlı Hanyeri köyünde mutfakta tüpünü değiştirmek isteyen R.A.'nın evinde yangın çıktı. 

 

Alevlerin tüm evi kaplamasıyla büyük panik yaşandı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. 

 

Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

