Mutfak tüpü evi yaktı

Bartın'da mutfak tüpünden dolayı bir evde yangın çıktı. Ev kullanılmaz hale geldi.

Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

